David Stillman'ın 'İşte Z Kuşağı' kitabı raflarda

Geleceğe yön veren genç kuşakların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla Y ve Z kuşaklarını inceleyen kitapları art arda okurlarla buluşturan İKÜ Yayınevi, bu kez de Z Kuşağının işyerlerine getireceği dönüşümü ele alan bir kitabı raflarda...

Kuşaklar hakkında demografik çalışmalarıyla tanınan David Stillman ve Z Kuşağının sesi haline gelen oğlu Jonah Stillman’ın yazdığı bu kitap, bu yeni kuşağın iş dünyasını nasıl etkileyeceğine yanıtlar ararken kuşaklar arasındaki ilişkilere dair öneriler de sunuyor.





Duygu Pınar Kayıhan ve Ferhat Erduran’ın Türkçeye çevirdiği kitap, dünyada Z Kuşağı hakkında yazılmış ve kapsamlı bir araştırmaya dayanan ilk kitaplardan biri.

Yazar: David Stillman

Yayınevi: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Çeviren: Ferhat Erduran & Duygu Pınar Kayıhan

Türü: İnceleme, araştırma

Syf: 232

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