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David Stillman'ın 'İşte Z Kuşağı' kitabı raflarda

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, iş hayatına girmeye hazırlanan Z Kuşağını anlatan 'İşte Z Kuşağı' adlı kitabı Türkçeye kazandırdı.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 12:51..
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Geleceğe yön veren genç kuşakların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla Y ve Z kuşaklarını inceleyen kitapları art arda okurlarla buluşturan İKÜ Yayınevi, bu kez de Z Kuşağının işyerlerine getireceği dönüşümü ele alan bir kitabı raflarda...

Kuşaklar hakkında demografik çalışmalarıyla tanınan David Stillman ve Z Kuşağının sesi haline gelen oğlu Jonah Stillman’ın yazdığı bu kitap, bu yeni kuşağın iş dünyasını nasıl etkileyeceğine yanıtlar ararken kuşaklar arasındaki ilişkilere dair öneriler de sunuyor.

David Stillman'ın 'İşte Z Kuşağı' kitabı raflarda

Duygu Pınar Kayıhan ve Ferhat Erduran’ın Türkçeye çevirdiği kitap, dünyada Z Kuşağı hakkında yazılmış ve kapsamlı bir araştırmaya dayanan ilk kitaplardan biri.

Yazar: David Stillman

Yayınevi: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Çeviren: Ferhat Erduran & Duygu Pınar Kayıhan

Türü: İnceleme, araştırma

Syf: 232

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