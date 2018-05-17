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Davul zurna eşliğinde ritim tutan at

Kars'ta atlı cirit etkinliklerinde davul ve zurnaya eşlik eden at izleyenlerin ilgi odağı oldu.

AA | 17.05.2018 - 15:52..
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Kars'ta atlı cirit tutkunları, aralarında yaptıkları müsabakalarla hem kış müsabakaları için atlarını dinç tutuyor hem de dostluklarını geliştiriyor.

Davul zurna eşliğinde ritim tutan at VİDEO

"BENİM AT SESE ALIŞTI"

Etkinlikler sırasında Özgür adındaki at, davul ve zurna sesiyle ritim tutup oynadı. Sporculardan Olgun Çiçek, "Özgür" adını verdiği atının davul sesiyle oynamaya başladığını ifade ederek, "Atımı alıştırdım, davul çaldığında yerinde durmaz. Bazı atlar oynamıyor, alıştırmak lazım. Benim at sese alıştı, ondan oynuyor." dedi.

Davul zurna eşliğinde ritim tutan at

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