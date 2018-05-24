Davulcu işi bıraktı göreve muhtar çıktı

Ramazan ayının başlamasından bu yana mahallelerinde davulun çalmamasından dolayı Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu, aldığı davulla vatandaşları sahura kaldırmaya başladı.





MAHALLELİ ŞAŞKIN VE MUTLU

Mahalle sakinlerini sahura kaldıran Muhtar Göksu, vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Mahallede davul çalınmasıyla balkonlara çıkan vatandaşlar karşılarında Muhtar Mahmut Göksu’yu görence bir anlık şaşkınlıkta yaşadı.

Sokak sokak gezen Göksu’yu gören gençlerde çalınan davul karşısında halay çekmeyi de ihmal etmedi. Maniler ve türlüler söyleyerek vatandaşları sahura kaldıran Göksu, mahalleye bir davulcu bulana kadar davulu kendisinin çalacağını da söyledi.



