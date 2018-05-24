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Davulcu işi bıraktı göreve muhtar çıktı

Adıyaman Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu, davulcu işi bırakınca davulun tokmağını eline alarak mahalle sakinlerini sahura kaldırıyor.

İHA | 24.05.2018 - 06:30..
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Ramazan ayının başlamasından bu yana mahallelerinde davulun çalmamasından dolayı Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu, aldığı davulla vatandaşları  sahura kaldırmaya başladı.

Davulcu işi bıraktı göreve muhtar çıktı


MAHALLELİ ŞAŞKIN VE MUTLU

Mahalle sakinlerini sahura kaldıran Muhtar Göksu, vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Mahallede davul çalınmasıyla balkonlara çıkan vatandaşlar karşılarında Muhtar Mahmut Göksu’yu görence bir anlık şaşkınlıkta yaşadı.

Sokak sokak gezen Göksu’yu gören gençlerde çalınan davul karşısında halay çekmeyi de ihmal etmedi. Maniler ve türlüler söyleyerek vatandaşları sahura kaldıran Göksu, mahalleye bir davulcu bulana kadar davulu kendisinin çalacağını da söyledi.

Davulcu işi bıraktı göreve muhtar çıktı


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