Davut Güloğlu - Hayko Cepkin davası sonuçlandı

Katıldığı bir televizyon programında, Hayko Cepkin hakkındaki sözleri nedeniyle tazminat davası açılan şarkıcı Davut Güloğlu, 11. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Güloğlu'nun avukatının itirazı üzerine Yargıtay, mahkemenin verdiği kararı, eleştiri sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle bozmuştu. Yeniden görülen davada, mahkeme, Hayko Cepkin'in açtığı davayı reddetmişti. Bu kez de Cepkin'in avukatı karara itiraz etti.

YARGITAY MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Cepkin'in açtığı tazminat davasının reddinin usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek mahkemenin verdiği kararı onadı.

Mahkeme, "Maymuna benziyor" sözlerinin, eleştiri sınırları içinde kaldığını belirterek davayı reddetmişti. Davut Güloğlu, 2010 yılında katıldığı bir televizyon programında Hayko Cepkin ile ilgili "Korku filminden çıkmış gibi maymuna benziyor, kedi mi köpek mi kesiyor belli değil" ifadelerini kullanmış, Cepkin de Güloğlu hakkında hakaret davası açmıştı.