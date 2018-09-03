Beyaz TV'de yayınlan ''Mertçe Sohbetler'' programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Davut Güloğlu oldu.

''HER GÜN ÇİÇEK GÖNDERİYORUM"

Yaşadığı aşklarla sık sık gündeme gelen Davut Güloğlu, ''Kadınlar beni hala rahat bırakmıyor ama en büyük aşkı şu an yaşıyorum'' açıklamasını yaptı. Kendinden 22 yaş küçük sevgilisi Neslihan Aksu ile çok mutlu bir ilişkisinin olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı "Sevgilimin ailesi ilişkimizi onaylasın diye 2 senedir sabırla her gün evine çiçek gönderiyorum" dedi.

''İMAM NİKAHI YETERLİ"

Davut Güloğlu, "İmam nikahı ile çocuk yapılır' diyerek tartışma yaratacak bir açıklamada bulundu. Tekrardan evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini belirten sanatçı sadece imam nikahıyla çocuk sahibi olabileceğini, bunun çok normal olduğunu hatta bu konunun yıllar içerisinde neden konuşulmadığına da çok şaşırdığını belirtti.