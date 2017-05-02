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Davut Güloğlu'na 8 bin 400 TL ceza

Davut Güloğlu, Sıla için söylediği sözler nedeniyle “Basın yoluyla alenen hakaret” suçundan 8 bin 400 tl para cezasına çarptırıldı.

02.05.2017 - 12:15
  1. Haberler
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İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar katılmazken, sadece şikayetçi Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir duruşmada hazır bulundu.

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, sanık ve avukatının davayı uzatmak için duruşmalara katılmadıklarını söyleyerek duruşmanın karara bağlanmasını talep etti. Müvvekili Sıla Gençoğlu'nun dünyada en çok dinlenen Türk sanatçı olduğunu belirten Epözdemir, sanığın söz konusu röpartaj sırasında müvvekiline hakaret ettiğini ve cezalandırılmasını istedi.

KARAR VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, Davut Güloğlu'nu suçlu bularak, "Basın yoluyla alanen hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza günlüğü 20 TL'den olmak üzere 8 bin 400 TL adli para cezasına çevrildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne Şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Basın yoluyla hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Davut Güloğlu'nun avukatı, mahkeme hakimi ile yaşadığı tartışmanın ardından davadan çekilmişti.

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