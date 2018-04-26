Davutoğlu aday olmayacak

Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşen Davutoğlu bugün basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Davutoğlu, milletvekili adayı değilim, olmayacağım dedi.

Davutoğlu şöyle konuştu:

AK PARTİ DIŞINDA HERHANGİ BİR SİYASİ FAALİYET İÇİNDE BULUNMAM

"Biraz önce zikrettiğim temel kurucu ilkeleri ile bütün enerjimi vakfettiğim AK Parti hareketine canı gönülden teşekkür ediyorum.

Bu yola katkıda bulunmuş kimsenin emeği diğerinden üstün değildir. Bu bağlamda AK Parti aidiyetim sürerken AK Parti dışında herhangi bir siyasi faaliyet içinde bulunmam. Böyle bir şey yapacaksam bu kimliğimi bırakarım. Bırakmaya da niyetim yok.

CUMHURBAŞKANIMIZ BENİM DE ADAYIMDIR

Bu bağlamda AK Parti'nin kararı benim de kararımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız benim de adayımdır.

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ADAY DEĞİLİM, OLMAYACAĞIM

Önümüzdeki seçimde de milletvekili adayı değilim. Herhangi bir makam beklediğim için de değil.

Kaygılarımı gerekli gördüğüm zaman Sayın Cumhurbaşkanı ile de, kamuoyu ile de paylaşacağım."