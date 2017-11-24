Şehir Üniversitesi'nde geçen yıl 90 yaşında hayatını kaybeden akademisyen Şerif Mardin anısına düzenlenen sempozyuma katılan Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, sempozyum çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BENİMLE GENÇLER ARASINA KİMSE BARİYER KOYAMAZ"

Marmara Üniversitesi'nde 27 Kasım tarihinde yapılacağı açıklanan programın iptal edilmesiyle ilgili soruya Davutoğlu, "Her şeyden önce bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Meslektaşlarım olarak bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bugün burada benim de hocam olan rahmetli Şerif Mardin üzerine biraz önce bir konuşma yaptım. Öğretmenler Günü'nde Şerif Mardin hocamızı da rahmetle anıyorum.

Davutoğlu: Benimle gençlerin arasına kimse giremez- VİDEO

Beni tanıyanlar bilir, doğal yaklaşım içinde her zaman vurguladığım bir husustur. Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez, kimse bariyer koyamaz. Çünkü hoca-talebe ilişkisi ve hoca-gençlik ilişkisi, bu anlamda öğretmenlerle gençler arasındaki ilişki, bir makam ilişkisi bir unvan ilişkisi, bir statü ilişkisi değil bir yürek ve ruh ilişkisidir. Ne olursa olsun kimse bizimle gençler arasına giremez." yanıtını verdi.