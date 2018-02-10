Davutoğlu: Suriye ile ilgili hiçbir pişmanlığım yok

Eski başbakan ve Konya milletvekili Ahmet Davutoğlu, ABD'nin PKK ile iş birliğine son vermesi gerektiğini söyleyerek, "ABD'nin işgaliyle Irak'ın kuzeyinde oluşan boşluk sonrası PKK Irak'ta, Kandil'de kendine yer edindi. Türkiye Suriye'de böyle bir yapılanmaya göz yumamaz. PKK nerede olursa olsun, Türkiye meşru müdafa hakkını kullanacaktır." dedi.

"ABD, PKK İLE TÜM İLİŞKİLERİ KESMELİDİR"

ABD'nin YPG politikasına da değinen Davutoğlu, "ABD, IŞİD'e karşı YPG'ye ihtiyacımız var diyerek Türk halkını asla ikna edemez. Bu tamamen geçersiz bir argümandır. Aramızdaki güveni yeniden tesis etmek için için Amerikalılar FETÖ'ye karşı derhal harekete geçmeli, PKK'yla dolaylı ve doğrudan tüm ilişkileri kesmelidir." sözlerini kullandı.

"HİÇBİR PİŞMANLIĞIM YOK"

Suriye ile ilgili hiçbir pişmanlığım yok diyen Davutoğlu, "Her zaman olduğu gibi son 7 yıldaki Suriye politikamız dürüst, prensipli ve stratejik olmuştur." açıklamasını yaptı.

"HİÇBİR ZAMAN GİZLİ BİR AJANDAMIZ OLMADI"

Beşar Esad'ı halka karşı orduyu kullanmaması için ikna etmeye çalıştıklarını açıklayan Davutoğlu, "Dürüsttük, çünkü Suriye'yle ilgili hiçbir gizli planımız yoktu. Başdanışman olarak Suriye'ye 62 kez gittim. Asla etnik ya da mezhepsel bir ajandamız olmadı. Arap Baharı başladığında da 7 ay boyunca (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad'ı halka karşı orduyu kullanmaması için ikna etmeye çalıştık. Ama bizi dinlemedi ve diplomasiyi reddetti." dedi.