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Davutoğlu ve Babacan, Erdoğan'ın törenine katılmadı

Başkan Erdoğan'ın yemin ettiği sırada eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Ermenek'te tarihi ve turistik geziye katıldılar.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 14:56..
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Davutoğlu ve Babacan, Erdoğan'ın törenine katılmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin ettikten sonra Külliye'de tarihi bir tören düzenlendi.

HERKES ORADAYDI

Törene sanat, spor ve siyaset dünyasından çok önemli isimler katıldı. Külliye'deki törende Erdoğan'a rakip olacağı söylenen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yer aldı.

DAVUTOĞLU VE BABACAN ERMENEK'TE GEZDİLER

Ancak eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarihi törene katılmadı.

Törenlere katılmayan Babacan ve Davutoğlu ikilisinin eşleriyle birlikte, Karaman’ın Ermenek ilçesinde tarihi ve turistik yerlerde gezide olduğu ortaya çıktı.

Davutoğlu ve Babacan, Erdoğan'ın törenine katılmadı

Davutoğlu ve Babacan, Erdoğan'ın törenine katılmadı

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