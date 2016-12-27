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Davutoğlu'ndan 'DEAŞ'lı öfkeli çocuklar' haberlerine tepki

Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı sırasında DEAŞ için kullandığı belirtilen 'öfkeli çocuklar' ifadeleriyle ilgili sert bir açıklama yaptı

27.12.2016 - 14:56
  1. Haberler
  2. Politika
Davutoğlu'ndan 'DEAŞ'lı öfkeli çocuklar' haberlerine tepki

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Resmi Facebook sayfasından Davutoğlu adına yapılan açıklamada, "Sayın Ahmet Davutoğlu’nun hiçbir zaman telaffuz etmediği “DEAŞ terör örgütü değildir, sadece öfkeli çocuklardır.” ifadesini kasıtlı bir kampanyanın parçası olarak ulusal basında ve sosyal medya platformlarında kendisine atfederek paylaşanlara karşı yargı süreçleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

GERÇEK DIŞI İDDİALAR

Yayınlanan açıklamada, ilgili sözlerin ‘gerçek dışı iddialar’ olduğu savunulurken, “Bugün El Bab bölgesinde gerçekleştirilen operasyon da dahil olmak üzere sınır ötesi harekat hazırlıklarına da Sayın Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde başlanmıştır” dendi. AK Parti’nin terör örgütleriyle mücadele etmeye devam ettiği vurgusu yapılan açıklamada, Davutoğlu’nun “DEAŞ terör örgütü değildir, sadece öfkeli çocuklardır” ifadesini hiç kullanmadığı kaydedildi.

"DAVUTOĞLU HİÇBİR ZAMAN TELAFFUZ ETMEDİ"

Açıklamada, bu sözü Davutoğlu’na atıfla paylaşan basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarına dava açılacağı belirtildi: “Gerçekler bu kadar açıkken Sayın Ahmet Davutoğlu’nun hiçbir zaman telaffuz etmediği ‘DEAŞ terör örgütü değildir, sadece öfkeli çocuklardır’ ifadesini kasıtlı bir kampanyanın parçası olarak ulusal basında ve sosyal medya platformlarında kendisine atfederek paylaşanlara karşı yargı süreçleri başlatılmıştır.” Davalardan elde edilecek tazminat gelirinin ise ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda yaşamını yitiren askerlerin ailelerine bağışlanacağı belirtildi.

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