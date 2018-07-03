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Dawn uydusu, cüce gezegen Ceres'i yakından fotoğrafladı

NASA'nın keşif uydusu, cüce gezegen Ceres'in alçak irtifa yörüngesinde kaydettiği fotoğrafları Dünya'ya yollamaya başladı.

AA | 03.07.2018 - 05:55..
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NASA'dan yapılan açıklamada, Dawn'ın 6 Haziran'da Ceres'in yörüngesinde en alçak irtifaya ulaştığı belirtildi.

Keşif uydusu, cüce gezegenin yüzeyine 35 kilometre kadar yaklaştığı bu son yörünge yolculuğunda çektiği fotoğrafları ve topladığı verileri Dünya'ya göndermeye başladı.

Dawn uydusu, cüce gezegen Ceres'i yakından fotoğrafladı

SODYUM KARBONAT REZERVLERİ

Dawn, haziran ayı boyunca Ceres'in yüzeyindeki parlak çöküntü alanlarının bulunduğu Occator kraterindeki çok sayıda gizemli bölgenin detaylı fotoğraflarını çekti.

NASA'nın yayımladığı görüntülerde, Vinalia Faculae ve Cerealia Facula bölgelerinde daha önce sodyum karbonat olduğu tespit edilen parlak yüzey rezervleri görüntülendi.

Dawn uydusu, cüce gezegen Ceres'i yakından fotoğrafladı

NASA uzmanları, bu görüntülerden elde edilecek bilgilerin Dünya'da tuzla bölgeleri dışında daha önce hiçbir yerde bu yoğunlukta gözlenmeyen sodyum karbonat rezervlerinin sırrını anlamaya yardımcı olmasını umuyor.

Dawn uydusu, cüce gezegen Ceres'i yakından fotoğrafladı

Güneş Sistemi'nin en büyük cüce gezegeni olan Ceres, Mars ile Jüpiter arasında yer alan Asteroit Kuşağındaki en büyük gök cismi olarak biliniyor. NASA'nın Dawn uzay aracı, Mart 2015'ten bu yana Ceres yörüngesinde incelemeler yapıyor.

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