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Day Day Babay ile anneliğe hazır olun

Yaşamın en kutsal unsurlarından biri olan annelik, hamilelik sürecinde oldukça zahmetli bir hal alabiliyor. Day Day Baby uygulaması mobilize hayatımızda hamilelik sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 17:58..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Anneler ve annelik kavramı belki de dünyanın en kutsal vazifelerinden biri. Türlü zahmetlerle bizleri dünyaya getiren anneler ve anne adayları için devrim niteliğinde bir uygulama hayata geçirildi.

Day Day Babay ile anneliğe hazır olun

HAMİLELİĞİN HER ANINDA YANINIZDA

Day Day Baby isimli uygulama, hamileliğin ilk gününden son anına kadar annelere yardımı ve hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. 280 günlük, yani bir hamilelik süreci boyunca oluşan programlarla hazırlanan Day Day Baby programı hamileliğin püf noktalarını gösteren bilgileri içeriyor.

Day Day Babay ile anneliğe hazır olun

UZMANLARLA HAZIRLANAN PRIOGRAMLAR

Doktorlarla birlikte hazirlanan programlar anneleri ve anne adayları için oldukça önemli bir fırsta. İçeriğindeki her bir püf nokta bilimsek verilere dayandırılırken, uygulama annenin karnindaki bebekle ilgili hic bir ekstra bilgiye gereksinim duyulmadan herşeye en güzel ve en kolay şekilde ulaşabilmeye olanak sağlıyor.

Yenilecek yemekten yapılacak egzersizlere kadar herseyi anlatan bu uygulama, tıbbi destek vermeden yalnızca püf noktaları ve ipuçlarıyla hamileliği ve hamilelik sürecini daha kolay hale getiriyor.

HER GÜNE BİR VİDEO

280 gun boyunca hergun farkli bildirimler gönderen uygulama, her güne ayrı videolar içeriyor. Bununla birlikte engelli anneler için de farklı özellikler barındıran uygulama, duyma problemi bulunanlar için de altyazılar içeriyor.

Şimdilik İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde sunulan Da Day Baby yakın zamanda da İspanyolca Almanca ve Arapça olarak kullanıcılarına suulacak.

https://www.daydaybaby.app/#mce_temp_url#

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