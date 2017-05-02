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Dayakçı kızlar istenen cezadan rahatsız

Trabzon'da evlerine çağırdığı kızları dövenler haklarında istenen 46 yıl hapis cezasını fazla buldu..

02.05.2017 - 09:32
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Trabzon ’un Konaklar Mahallesi’nde 13 Şubat 2017’de evlerine çağırdıkları 3 kızdan ikisini dövdükten sonra görüntüleri sosyal medya üzerinden tüm Türkiye’ye duyuran 3 üniversiteli kız hakkında iddianame hazırlandı.

Trabzon'da kızların kavgası kamerada VİDEO

"KAMUOYU BASKISINDAN DOLAYI"

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre dayakçı kızlar, 46 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Suçun ağırlığı ve şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı tutuklanmaları talep edilen kızlardan İzmit’te bulunan Hukuk Fakültesi öğrencisi Nurçin Ç., “Cezayı öğrenince şaşırdım. Tecavüzcüler ve adam öldürenler sokakta gezerken evimize gelerek, bize saldıranları alt ettiğimiz için 46 yıl hapis isteniyor. Bunu kimse kabul edemez. Kamuoyu baskısı yüzünden böyle bir iddianame hazırlandı” dedi.

Dayakçı kızlar istenen cezadan rahatsız

"KENDİMİZİ SAVUNDUK"

İddianamenin ayrıntılarını avukatından öğrenen Hasibe H. “Adam öldürme yok, işkence yok. Kendimizi savunduk. Video kaydı abartıydı. Evimizi basanlara, savcı niye bu kadar az ceza istedi. Üçüncü kez yakalama talebi ilginç geldi. Tehdit ederek evime geldiler. Ev baskını yaptılar. Bunlara istenilecek ceza 3 yıl mıdır? Evin içinde bize saldırdılar. Yalan ifade verdiler. Tehdit ediyor, ev basıyor. 4 yıl ona istiyorsun bize 46 yıl istiyorsun. Yaptığımız doğru değil ama ağır bir ceza talep ediliyor” dedi. Gözler iddianamenin gönderildiği Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne çevrildi.

Dayakçı kızlar istenen cezadan rahatsız

İşkenceyle suçlanan kızlara 46’şar yıl hapis istemi haberi
Dayakçı kızlar istenen cezadan rahatsız

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