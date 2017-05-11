taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.194
USD
3,5836
EURO
3,9017
ALTIN
140,85
PETR
50,4600

Dayakçı kızlara bir darbe de üniversiteden

Trabzon'da sosyal medyada tartıştıkları kızları evlerinde dövüp kameraya alan 3 kıza, üniversiteden bir dönem uzaklaştırma cezası aldı.

11.05.2017 - 08:56
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dayakçı kızlara bir darbe de üniversiteden

Tartışıp evlerine çağırdıkları Esra K. ve Kübra T.'yi döven, görüntülerini de sosyal medyada yayınlayan 3 üniversiteli kız hakkındaki iddianameyi mahkeme kabul etti.

ÜNİVERSİTE UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşma tarihi olarak 4 Temmuz'u belirledi. Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y.'ye bir darbe de okudukları Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden geldi.

3 arkadaş bir dönem uzaklaştırma cezası verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal, "Adli boyut bitince dosyayı yeniden ele alacağız ve ikinci bir ceza daha vereceğiz." dedi.

Dayakçı kızlara bir darbe de üniversiteden

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

38
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

41
Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

33
Fenerbahçeli Salih ile Alper beş kızla sabahladı

Fenerbahçeli Salih ile Alper beş kızla sabahladı

40
Mersin'de yaşlı kadın belediye otobüsünde servet unuttu

Mersin'de yaşlı kadın belediye otobüsünde servet unuttu

25
Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

126
Hollande'ın emekli maaşı belli oldu

Hollande'ın emekli maaşı belli oldu

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM