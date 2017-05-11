Dayakçı kızlara bir darbe de üniversiteden

Tartışıp evlerine çağırdıkları Esra K. ve Kübra T.'yi döven, görüntülerini de sosyal medyada yayınlayan 3 üniversiteli kız hakkındaki iddianameyi mahkeme kabul etti.

ÜNİVERSİTE UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşma tarihi olarak 4 Temmuz'u belirledi. Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y.'ye bir darbe de okudukları Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden geldi.

3 arkadaş bir dönem uzaklaştırma cezası verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal, "Adli boyut bitince dosyayı yeniden ele alacağız ve ikinci bir ceza daha vereceğiz." dedi.