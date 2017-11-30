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Trabzon'daki dayakçı kızlara 10'ar yıl ceza

Trabzon'da geçtiğimiz şubat ayında bir kızı evlerinde döverek, görüntüleri yayınlayan 3 genç kızın yargılandığı dava sonuçlandı.

İHA | 30.11.2017 - 12:28..
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Trabzon'un Konaklar Mahallesi'nde geçtiğimiz şubat ayında evlerine çağırdıkları kızları biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra döven ve görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan üniversiteli 3 genç kızın yargılandığı davanın 3. duruşmasında karar çıktı.

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2 KİŞİYE 10'AR YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ,
DİĞERLERİNE BERAAT

Bugünkü duruşmaya Nurçin Ç., Hasibe H. ve Mihriban Y. ise katılmadı. Mahkeme heyeti, duruşmada Hasibe H. ile Mihraban Y.’ye “Hürriyeti tehdit” suçundan 3’er kez 3 yıl 4 ay hapis cezası olmak üzere toplam 10’ar yıl hapis cezası verirken, diğer sanık Nurçin Ç., Esra K. ve Kübra T. hakkında ise beraat kararı verdi.

Trabzon'daki dayakçı kızlara 10'ar yıl ceza

46 YIL İSTENİYORDU, 10 YIL ALDILAR

Öte yandan iddianamede, Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında,’birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit’ suçlarından 12’şer yıldan 46’şer yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise ’hakaret ve tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Trabzon'daki dayakçı kızlara 10'ar yıl ceza

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