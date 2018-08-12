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Dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi vurdu

Gaziantep'te dayı ile yeğeni arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce yeğeni tarafından tüfekle vurulan Eyüp Ercan, hayatını kaybetti.

DHA | 12.08.2018 - 07:03..
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Hasırcıoğlu Mahallesi'nde bakkal dükkanında oturan Eyüp Ercan (39), uzun süredir küs olduğu yeğeniyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, dayısına yanında bulunan tüfekle peş peşe ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi vurdu

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülmek istenen Ercan, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye yetişemeden yaşamını yitirdi.

Dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi vurdu

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN YARALANDILAR

Kavgayı ayırmak isteyen 4 kişi de şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalara hedef oldu. Yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Eyüp Ercan’ın cenazesi ise, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi vurdu

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