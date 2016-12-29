DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Seydi Fırat tutuklandı

Kılıçdaroğlu: Suriye'de ta aşağılarda ne işimiz var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, terör örgütlerinin tek bir amacı olduğunu kaydetti.

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Çavuşoğlu'ndan ABD Büyükelçiliğine çok sert cevap

ABD her ne kadar terör örgütü YPG'ye silah vermediğini savunsa da elinde belgeleri olan Türk makamları bu iddiaya inanmıyor.