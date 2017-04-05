DBP'li başkanın teröre verdiği destek iddianameye girdi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca DBP'li Hani Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu hakkında 3 ayrı suçtan hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

TERÖRDEN TUTUKLANDI

Terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması, KCK sistemine geçişi, diğer sol terör örgütleriyle iş birliği ve birleşmeleri hakkında detaylı bilgiye yer verilen iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün sözde kırsal alanda faaliyet yürüten teröristlerle ilişki ve irtibatlı olduğu, terör örgütü adına kurye ve işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Zorlu'nun tutuklandığı belirtildi.

İddianamede, gizli tanık "Sönmez"in, Zorlu hakkındaki fotoğraf teşhis tutanağına ve teröristlerle bağlantısına ilişkin ifadelerine yer verildi.

GENÇLERE PARA VERİP DAĞA GÖNDERİYORDU

Gizli tanık "Sönmez", dosyada yer alan ifadesinde şunları kaydetti: "Bu kişiyi 'Başkan' ismi ile tanırım. Bu adam gençlere para verip kandırarak örgüte katılmalarını sağlamaktadır. Ayrıca gençlerin beyinlerini yıkayarak örgüte katılmalarını sağlamaktadır. 2015 yılında Hani ile Lice arasında dağlık kesimde askerlerin teröristleri kıstırması sırasında belediye çalışanlarını köylerde 'kanalizasyon' gibi işlerin olduğunu söyleyerek, kırsal alana götürüp 'canlı kalkan' olarak kullanmıştır."

ESNAFA KEPENK KAPATTIRDI

Gizli tanık "Şimşek" ve "Yağmur" ise ifadesinde, Zorlu'nun Hani'de esnafı tek tek gezerek kepenk kapattırdığını ileri sürdü.

TERÖRİSTLER İÇİN 3 GÜN 3 GECE YEMEK

Zorlu'nun ölen teröristlerin cenazelerine katıldığını belirten gizli tanıklar, "Milleti kışkırtarak galeyana getirir. Belediyede çalışan memurların maaşlarından keserek ölen teröristlerin cenazelerinde 3 gün 3 gece yemek dağıtır." ifadelerini kullandı.

İddianamede, Abdurrahman Zorlu'nun, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Tendürek Dağı'nda yürütülen terör operasyonu sırasında "canlı kalkan" eyleminde ölen Serhat Kızılay ve Cemzi Budak için 14 Mayıs 2015'te Hani ilçesindeki merkez çay bahçesi önünde düzenlenen ve terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen eyleme katıldığı belirtildi.

İSTENEN CEZA

İddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 15 kez "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak" suçlarından 29 yıldan 63 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen eski DBP'li Hani Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu'nun mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Abdurrahman Zorlu, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.