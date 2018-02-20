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Dean Koontz'un 'Sessiz Köşe' kitabı yayımlandı

Amerikalı korku romanların yazarı Dean Koontz'un 'Sessiz Köşe' kitabı Timaş Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 15:19..
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Dünyada 500 milyon üzerinde satış rakamlarına ulaşan ve 38 dile çevrilen kitaplarıyla tanıdığımız Dean Koontz, uzun bir aradan sonra yine bestseller listelerinde zirveye tırmanan yeni bir seriyle geri dönüyor!

“Benim mutlaka ölmem lazım...”

Bu, yaşamak için her şeye sahip olsa da kendi hayatına kıyan bir adamın geride bıraktığı ürpertici kelimelerdi. Üstelik bu hazin ölüm sadece onunkiyle sınırlı kalmayacaktı.

Dean Koontz'un 'Sessiz Köşe' kitabı yayımlandı

Alanında uzman, çok iyi yerlere gelmiş, iş hayatları ve aile yaşamlarında oldukça mutlu ve zeki insanlar esrarengiz bir şekilde intihar ediyor ve bu durum yakın çevreleri arasında da oldukça şaşkınlığa sebep oluyordu.

Yazar: Dean Konntz

Yayınevi: Timaş Yayınları

Çeviren: Cem Özdemir

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 416

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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