DEAŞ Filipinler'de saldırdı

Bazı bölgelerde teröristler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, bir polis merkezi ve bazı noktalarda terör örgütü mensuplarının kontrolü ele geçirdiği bildirildi. Devlet Başkanı Duterte'nin sıkıyönetim ilan ettiği Marawi kentinde ordu sözcüsü akşam saatlerinde teröristlerin bozguna uğratıldığını ve durumun tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Öğleden sonra Filipinler medyasında yer alan haberlere göre bir grup terörist Marawi kentinde saldırıya geçti. Teröristlerin kentte bazı bölgeleri kontrol altına aldığı, bir polis merkezini ele geçirip içerideki silahları yağmaladığı, bu bölgelerde terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağını astığı, hastane, hapishane ve okulları ateşe verdiği bildirildi.

Gelişmeler sonrası Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Mindanao eyaletinde sıkıyönetim ilan etti. Filipinler ordusunun kısa sürede harekete geçtiği belirtilen haberlerde şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre aralarında sivillerinde bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı ve hayatını kaybetti.





SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Duterte'nin, resmi ziyaret için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da basına yaptığı açıklamada, Mindanao eyaletine bağlı Marawi şehrinde "kalkışma çıktığı gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu.

Abella, Duterte'nin, kenti kuşatan Maute terör örgütü militanlarının düzenlenlediği eylemin ardından olayla yakından ilgilenmek için Moskova ziyaretini kısa keserek ülkesine döneceğini belirtti.





FİLİPİNLER ORDUSU: DURUM KONTROL ALTINA ALINDI

Akşam saatlerin Filipinler Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Edgard Arevalo, bölgedeki terörist unsurların bozguna uğratıldığını ve durumun tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Saldırının direkt olarak terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olmadığını vurgulayan Arevalo, bölgede faaliyet gösteren farklı terörist grupların DEAŞ'ın desteğini çekmek ve uluslararası propaganda yapmak için sözde DEAŞ bayraklarını kullandıklarını ifade etti.





SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMA

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, ordunun, Marawi kentindeki bir terörist elebaşısına yönelik düzenlediği baskının, militanlar ile Filipinler Ordusu arasında çatışma çıkmasına sebep olduğunu kaydetti. Lorenzana, Maute terör örgütü militanlarınca düzenlenen saldırıda 2 askerin ve 1 polisin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Silahlı asilerin kentte belediye binasını, bir hastaneyi ve bir hapishaneyi işgal ettiğini belirten Lorenzana, militanların ayrıca bir Katolik kilisesini ve çok sayıda binayı ateşe verdiğini açıkladı. Lorenza, Moskova'dan yaptığı açıklamada, "Maravi şehri karanlığa büründü, elektrikler yok ve her yerde Maute nişancıları kol geziyor." dedi.





EBU SEYYAF'A YÖNELİK OPERASYON SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Genelkurmay Başkanı Eduardo Ano, çatışmanın, Ebu Seyyaf terör örgütü liderlerinden İsnilon Hapilon'a yönelik operasyonun ardından çıktığını belirtti. Maute grubu üyesi 50 silahlı militanın örgüte destek olarak kente girdiklerini söyleyen Ano, militanların çeşitli binalarda konuşlanarak güvenlik güçleriyle çatıştığını ifade etti. Ano, güvenlik güçlerinin, Hapilon'un kaçmasını önlemek için şehrin ana giriş ve çıkışlarını kapattığını kaydetti.

"UYUŞTURUCU VE TERÖRE KARŞI MÜCADELE SÜRECEK"

Yanı sıra Filipinler hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Devlet Başkanlığı öncülüğünde uyuşturucu ve teröre karşı verilen mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.



Filipinler medyası saldırının ilk anlarından itibaren bölgede faaliyet gösteren Ebu Seyyaf ve Maute militanlarının terör örgütü DEAŞ'tan destek aldığını duyurmuştu. Öte yandan ülkede son dönemde güvenlik güçlerinden ağır darbe yiyen uyuşturucu baronlarının teröristlere lojistik destek sağlamış olabileceği düşünülüyor.

DUTERTE ABD'YE REST ÇEKMİŞTİ

Daha önce eski Başkan Barak Obama ve bazı Avrupa Birliği liderleri, Filipinler yönetiminin uyuşturucu ve terörle savaşta orantısız güç kullandığını öne sürerek bu ülkeyi eleştirmişti. Devlet Başkanı Duterte de bu eleştiriler karşısında ABD ve AB liderlerine sert tepki göstermişti.



Duterte, yeni Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray davetini de "Çok meşgulüm" diyerek reddetmişti.



Yanı sıra kısa süre önce AB'nin hibe yardımları, "Yabancı devletlerin iç işlerine karışmasına engel olmak" amacıyla geri çevrilmiş ve Filipinler'in Batılı devletlerden yardım almayacağı açıklanmıştı.