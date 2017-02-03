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DEAŞ için çatışmaya hazırlanan 13 terörist yakalandı

Bursa'da, çatışma bölgesine gitmek için hazırlanan DEAŞ üyesi 13 terör zanlısı adliyeye sevk edildi.

03.02.2017 - 10:36
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonlarda Suriye'ye çatışma bölgelerine gitmek üzere hazırlanan yabancı uyruklu 13 kişiyi gözaltına aldı.

SAHTE SURİYE KİMLİĞİ KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

İzmir Polisi ile koordineli yapılan operasyonda Uygur, Rus, Kırgız ve Azeri uyruklu şahısların, sahte Suriyeli kimliği kullandığı belirlendi. Terörle Mücadele ekipleri Görükle Mahallesi'nde yaptıkları operasyonla kiralık evde kalan 13 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinde çatışma bölgelerine gitmek için Bursa'da evlerde kaldıklarını itiraf eden terör örgütü üyeleri sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

DEAŞ için çatışmaya hazırlanan 13 terörist yakalandı

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