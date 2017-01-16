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DEAŞ ile mücadele toplantısından Fırat Kalkanı'na destek

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 14 ülkenin genelkurmay başkanının katılımıyla toplantı gerçekleşti

16.01.2017 - 02:41
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DEAŞ ile mücadele toplantısından Fırat Kalkanı'na destek

DEAŞ ile mücadele toplantısından Fırat Kalkanı'na destek

Katılımcı ülkeler, Türkiye'nin DEAŞ'e karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonunu desteklediklerini belirtti.

Sonuç bildirgesinde, katılımcı ülkelerin, Türkiye tarafından Suriye'de terör örgütü DEAŞ'e karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na destek verdiği belirtilerek, "Toplantıya katılan ülkeler, terör örgütü DEAŞ'in yok edilmesi çabalarını sürdürme ve her ülkenin DEAŞ'e karşı uluslararası mücadeleye gücü nispetinde katılmada mutabık kalındı" denildi.

DOST ÜLKELERE ÇAĞRI

Teröre karşı yürütülen uluslararası mücadeleye katılmaları ve desteklemeleri için dost ülkelere çağrı yapılan bildirgede, DEAŞ'le mücadelenin boyutları ile mevcut durumda mücadele için ihtiyaç duyulan adımların genelkurmay başkanları ve heyetler arasında konuşulduğu ve bilgi alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

DEAŞ ile mücadele toplantısından Fırat Kalkanı'na destek

"İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇLAR"

Toplantıya katılan tüm ülkelerin, DEAŞ'in bölge ve uluslararası toplum açısından tehdit oluşturduğu kanaatinde olduğu vurgulanan bildirgede, din, ırk, gelenek, siyasi görüşe bakılmaksızın masum ve sivil insanlara karşı DEAŞ'in gerçekleştirdiği katliamların ve insan hakları ihlallerinin kınandığı, işlenen suçların 'insanlığa karşı işlenmiş suçlar' olduğunu ve katılımcı ülkelerin bunlarla her alan ve boyutta mücadele etmesi, işlenen suçların yeni coğrafyalara taşınmasının da önüne geçilmesi gerektiği bildirildi.

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