Ülkenin kuzeyindeki Afula kentinde bir etkinlikte konuşan Yaalon, İsrail'in Suriye ve terör örgütü DEAŞ'a yönelik politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

UTANÇ KAYNAĞI

Yaalon, "DEAŞ İsrail'den özür diledi" ve bunun "DEAŞ ve İsrail için bir utanç kaynağı olacağı için şimdiye kadar kamuoyundan gizlenmiş olabileceği" yorumunu yaptı.

Suriye'de İran, Rusya, El Kaide ve DEAŞ gibi birçok grubun bulunduğunu ifade eden eski İsrail Savunma Bakanı, şunları kaydetti:

"DEAŞ İSRAİL'DEN ÖZÜR DİLEDİ"

"Bu şartlar altında sorumlu ve çok dengeli bir politika izlemek zorundasınız. Bu şekilde bir taraftan kendi çıkarlarınızı korurken, diğer taraftan da olaya müdahil olmaktan kaçınmalısınız. Çünkü İsrail, bir taraf adına müdahalede bulunursa bu diğer tarafın çıkarlarına hizmet edecektir. Bu sebeple biz İsrail olarak kırmızı çizgilerimizi ilan ettik. Her kim egemenlik hakkımızı ihlal ederse bizim gücümüzü anında tüm ağırlığıyla hissedecektir. (Suriye'den İsrail'e saldırılar) Genellikle Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerden geliyor. Ancak DEAŞ'ın bulunduğu noktalardan saldırı yapıldığında DEAŞ hemen İsrail'den özür diledi."

GEÇEN YIL İSTİFA ETTİ

Moşe Yaalon geçen yıl mayıs ayında Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından bakanlık ve milletvekilliği görevinden istifa etmişti.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, zaman zaman Suriye topraklarında faaliyet gösteren rejim muhalifi örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor.











