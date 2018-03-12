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DEAŞ Kerkük-Bağdat'ta sivillere ateş açtı: 10 kişi öldü

ABD'nin mücadele ettiğini iddia ettiği DEAŞ, Kerkük-Bağdat karayolunda sivilleri katletti.

AA | 12.03.2018 - 04:00..
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Kerkük-Bağdat karayolunda sahre kontrol noktası kuran DEAŞ, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından fark edilmedi. Yol üzerinde sivilleri çeviren teröristler ortalığı kana buladı: 10 ölü

YOLCULARI İNDİRİP ATEŞ AÇTILAR

Diyala emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri, DEAŞ'lı teröristlerin, Kerkük-Bağdat karayolunun Bakuba'ya bağlı El-Azim ilçesi mevkisinde sahte kontrol noktası kurarak bazı araçları durdurduğu ve yolcuları indirerek üzerlerine ateş açtığını söyledi.

Şemri, olayda 10 sivilin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırının ardından DEAŞ'lı teröristlerin bölgeden kaçtığını belirten Şemri, yaralananların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

DEAŞ'a bağlı uyuyan hücreler, zaman zaman Kerkük-Diyala sınırındaki bölgelerde saldırı düzenliyor.

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