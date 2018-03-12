DEAŞ Kerkük-Bağdat'ta sivillere ateş açtı: 10 kişi öldü

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda ATAK helikopteri ve ÇNRA ile terörist hedefleri imha edildi.

Terör hedefleri ATAK ve ÇNRA ile vuruldu

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Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

Çatalca Kültür ve Turizm Derneğinin girişimleriyle Çatalca’da bulunan mağaraların tespiti ve tescili için yapılan çalışmalarda 39 metre derinliğinde bir mağara keşfedildi.