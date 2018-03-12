DEAŞ Kerkük-Bağdat'ta sivillere ateş açtı: 10 kişi öldü

Kerkük-Bağdat karayolunda sahre kontrol noktası kuran DEAŞ, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından fark edilmedi. Yol üzerinde sivilleri çeviren teröristler ortalığı kana buladı: 10 ölü
YOLCULARI İNDİRİP ATEŞ AÇTILAR
Diyala emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri, DEAŞ'lı teröristlerin, Kerkük-Bağdat karayolunun Bakuba'ya bağlı El-Azim ilçesi mevkisinde sahte kontrol noktası kurarak bazı araçları durdurduğu ve yolcuları indirerek üzerlerine ateş açtığını söyledi.
Şemri, olayda 10 sivilin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını ifade etti.
Saldırının ardından DEAŞ'lı teröristlerin bölgeden kaçtığını belirten Şemri, yaralananların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
DEAŞ'a bağlı uyuyan hücreler, zaman zaman Kerkük-Diyala sınırındaki bölgelerde saldırı düzenliyor.