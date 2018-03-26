DEAŞ Kerkük'e saldırdı: 5 kişi hayatını kaybetti

Özellikle Kerkük'te saldırılarını arttıran terör örgütü DEAŞ, bu kez Haşdi Şabi'yi hedef aldı. Son olarak sivil konvoyu durdurup kurşuna dizen DEAŞ, şimdi de Haşdi Şabi ekiplerine pusu kurdu.

DEAŞ'TAN HAŞDİ ŞABİ'YE PUSU

Kerkük emniyetinden Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, DEAŞ militanlarının Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesine bağlı Er-Riyad bölgesinde Haşdi Şabi'ye pusu kurduğunu ve 5 mensubunu öldürdüğünü söyledi. Ubeydi, bölgeye askeri takviye güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

DEAŞ militanları önceki gün de Bağdat-Kerkük otoyolunda pusu kurarak 8 polisi öldürmüştü.