taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9797
EURO
4,9228
ALTIN
172,34
PETR
70,1200

DEAŞ Kerkük'e saldırdı: 5 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentine saldırdı. Haşdi Şabi güçlerini hedef alan DEAŞ, 5 kişiyi öldürdü.

AA | 26.03.2018 - 04:22..
  1. Haberler
  2. Dünya

DEAŞ Kerkük'e saldırdı: 5 kişi hayatını kaybetti

Özellikle Kerkük'te saldırılarını arttıran terör örgütü DEAŞ, bu kez Haşdi Şabi'yi hedef aldı. Son olarak sivil konvoyu durdurup kurşuna dizen DEAŞ, şimdi de Haşdi Şabi ekiplerine pusu kurdu.

DEAŞ'TAN HAŞDİ ŞABİ'YE PUSU

Kerkük emniyetinden Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, DEAŞ militanlarının Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesine bağlı Er-Riyad bölgesinde Haşdi Şabi'ye pusu kurduğunu ve 5 mensubunu öldürdüğünü söyledi. Ubeydi, bölgeye askeri takviye güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

DEAŞ militanları önceki gün de Bağdat-Kerkük otoyolunda pusu kurarak 8 polisi öldürmüştü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Somali'de doğalgaz ve petrol bulundu
Etiyopya'nın Somali eyaletinde doğalgaz ve petrol rezervlerinin keşfedildiği bildirildi.
Suudi Arabistan'a balistik füze atıldı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlatılan balistik füzenin imha edildiği bildirildi.
Irak ordusu Sincar'da konuşlandı
Irak ordusu, terör örgütü PKK'nın kaçtığı Sincar'da ve Sinun kasabasında konuşlandı.
Almanya'da 1 günde 3 ırkçı saldırı
Terör yandaşları Almanya'da camilere saldırmaya devam ediyor. Herne ve Amberg kentlerinde bir günde 3 camiye saldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

61
Uber şoförü serbest bırakıldı

Uber şoförü serbest bırakıldı

94
Suudi Arabistan'a balistik füze atıldı

Suudi Arabistan'a balistik füze atıldı

17
Manisa'da yaralı sayısı 31'e yükseldi

Manisa'da yaralı sayısı 31'e yükseldi

0
Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası eylem

Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası eylem

10
Hidrolik parçanın altında kalan küçük Ali hayatını kaybetti

Hidrolik parçanın altında kalan küçük Ali hayatını kaybetti

5
Somali'de doğalgaz ve petrol bulundu

Somali'de doğalgaz ve petrol bulundu

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM