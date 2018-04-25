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DEAŞ Kerkük'e saldırdı

Terör örgütü DEAŞ Irak'ın Kerkük kentinde saldırı düzenledi. Bölgenin güvenliğini sağlayan Haşdi Şabi gücüne mensup bir kişi öldü.

AA | 25.04.2018 - 02:45..
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Kerkük'ün güneyinde saldırı gerçekleştiren DEAŞ, Haşdi Şabi gücüne mensup bir kişiyi öldürdü. Gerçekleşen saldırıda 5 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırının gerçekleştiği bölgenin 6 ay önce terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmıştı.

"HALA DEAŞ KALINTILARI VAR"

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün güneyindeki Reşad kasabası yakınında DEAŞ militanlarınca bölgedeki Haşdi Şabi gücüne yönelik saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı. Kemal, saldırının Reşad kasabasının Nevafil köyü yakınında gerçekleştirildiğini belirtti.

"Saldırıda, bölgenin güvenliğini sağlayan bir Haşdi Şabi komutanı öldü, 5 kişi yaralandı." diyen Kemal, Kerkük'ün güneyinde hala DEAŞ kalıntılarının etkili olduğuna dikkati çekti.

Bölge terör örgütü DEAŞ'tan 6 ay önce kurtarılmasına rağmen hala bazı militanların kasaba ve köy kırsallarında gizlendiğini dile getiren Kemal, "Kerkük kent merkezinde her ne kadar etkili olmasalar da güneyde güvenlik güçlerine zaman zaman saldırılar düzenliyorlar." diye konuştu.

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