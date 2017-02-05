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DEAŞ Kerkük'te 20 sivili alıkoydu

Terör örgütü DEAŞ'ın, elinde tuttuğu Kerkük'ün Zap kasabasından kaçmaya çalışan 20 sivili alıkoyduğu belirtildi.

05.02.2017 - 03:08
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Polis teşkilatında görevli Albay Hamid el Ubeydi, "Terör örgütü DEAŞ militanlarının Zap kasabasına yakın bir bölgede, 20 sivili alıkoyduğuna dair elimize bilgi geçti." ifadesini kullandı.

Sivillerin, Kerkük'ün güneyindeki kasabadan kaçmaya çalışırken alıkonulduğunu dile getiren Ubeydi, söz konusu kişilerin örgüt tarafından yakalandığını ve sonra kasaba merkezine sevk edildiklerini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014 tarihinden bu yana Kerkük'ün Havice ilçesi ve ona bağlı Riyaz ile Zap kasabalarını elinde tutuyor.

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