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DEAŞ, Kerkük'te peşmergeye saldırdı: 4 yaralı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın, Kerkük'ün Dakuk ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda 4 peşmergenin yaralandığı bildirildi.

28.07.2017 - 07:37
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DEAŞ

Bölgedeki Peşmerge gücü komutanlarından Albay Kamaran Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Dakuk ilçesine bağlı Zankır köyündeki peşmerge gücüne, bir grup DEAŞ militanı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 peşmerge yaralandı. Saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda örgüt militanı da ölü olarak ele geçirildi." dedi.

SIZMA GİRİŞİMLERİ

Saldırıdan hemen sonra bölgeye çok sayıda güç takviyesi yapıldığını aktaran Mahmud, DEAŞ'ın, bölgeye sık sık sızmaya ve saldırılar düzenlemeye başladığını ifade etti.

MUSUL'DAN KAÇAN DEAŞ'LILAR

Mahmud, "Musul'dan kaçan terör örgütü militanları, bu kez toplandıkları Havice ilçesinden saldırı düzenliyor." diye konuştu.

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