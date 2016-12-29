taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.836
USD
3,5203
EURO
3,6951
ALTIN
130,85
PETR
56,0600

DEAŞ liderlerinden Ebu Candal Rakka’da öldürüldü

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Ebu Candal'ın 26 Aralık'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

Ajanslar | 29.12.2016 - 21:50
  1. Haberler
  2. Dünya

C

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince DEAŞ’ın Rakka’daki liderlerinden Ebu Candal el-Kuveyti’nin Suriye'deki Tabka Barajı yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürdüğünü duyurdu.

PALMİRA'NIN GERİ ALINMASINDA ROL OYNAMIŞTI

Açıklamada, DEAŞ’ın Savaş Konseyi'nin eski üyelerinden Ebu Candal'ın Tabka bölgesinde görevlendirilmeden önce Palmira’nın geri alınmasında rol oynadığını belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ebu Candal, Suriye Demokratik Güçleri’ne karşı intihar araçları, güçlendirilmiş el yapımı patlayıcılar ve kimyasal silahların kullanımında rol aldı. DEAŞ’ın terör saldırıları planlayıcıları ve Savaş Konseyi üyeleri ile ilişkisi bulunduğundan dolayı, Ebu Candal'ın ölümü DEAŞ’ın Rakka’yı savunma ve batıya karşı dışarıda operasyon yapma kabiliyetini geriletecektir.”

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Ali Alabora'dan Ahmet Şık tweet'leri

Mehmet Ali Alabora'dan Ahmet Şık tweet'leri

551
İstanbul'da elektrik kesintileri

İstanbul'da elektrik kesintileri

396
Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu

1070
Ahmet Şık gözaltına alındı

Ahmet Şık gözaltına alındı

302
Suriye'deki ateşkeste terör örgütleri kapsam dışı

Suriye'deki ateşkeste terör örgütleri kapsam dışı

206
Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshedildi

Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshedildi

73
Rusya El Bab operasyonuna katıldı

Rusya El Bab operasyonuna katıldı

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM