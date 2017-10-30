DEAŞ militanlarının hedefi ortaya çıktı

Arnavutköy ve Esenyurt'taki patlamaların ardından harekete geçen emniyet, Bayrampaşa'da faciayı önlemişti. Detaylı incelemenin ardından iki teröristin hedeflerinin ortaya çıkmasıyla, fotoğrafları da ifşa edildi.

İKİ ARAÇTA 66 BOMBA

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Bomba doldurdukları otomobilin izi Bayrampaşa'da bir AVM'de bulunmuş, 4 kişi araçtan uzaklaşmak için hareket ettiklerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanmışlardı. Kaçmaya çalışan IŞİD üyelerinden biri bacağından vurularak hastaneye kaldırılmıştı.

Polis, otoparkta bomba yüklü sadece bir otomobil olmadığını, ikinci DEAŞ üyesinin otoparka getirdiği motosiklette de bomba olduğunu belirlemişti. Her iki araçta 66 el yapımı, uzaktan kumandalı parça tesirli bomba bulunmuştu. Gözaltına alınan DEAŞ üyelerinden ikisinin isminin M.P ve eşi S.P olduğu belirlendi. DEAŞ üyelerinin Türk asıllı Avusturya vatandaşı olduğu öne sürülürken, çiftin 5 yıldır Arnavuktöy'de yaşadıkları belirlendi. DEAŞ üyelerinin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını hedef alacakları öne sürüldü.

CANLI BOMBA YELEKLERİ HAZIRMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonun ardından açıklama yapmış, 2 hücrenin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Araç içerisinde ve motorsiklet üzerinde yapılan incelemede uzaktan kumanda düzeneği olan el yapımı patlayıcılar, sırt çantalı, el yapımı patlayıcı bulunan canlı bomba yelekleri, 2 adet ateşli silah ve bu silaha ait çok sayıda dolu fişek ele geçirilmiştir" demişti.