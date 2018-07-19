DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Mezun olur olmaz evlilik teklif etti

Adapazarı'nda, iki komşu devrilen elektrik direğinin altında kalmaktan son anda kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari’yi ziyaret etti.

1 FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi FETÖ çatı davasının firari sanığı Akın İpek’e Londra’da ev hapsi cezası verildi. İpek’in pasaportuna da el konuldu.

2 Venezuela altınları Türkiye'ye geliyor Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, ülke altınlarının Türkiye'de rafine edileceğini söyledi.

3 Mustafa Ceceli'nin çocuğuna kayyum atanabilir Ortaya çıkan skandal olaylar sonrası Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in çocuğuna velayet davasında kayyum atama ihtimali ortaya çıktı.

4 İpek'e ev hapsi İngiltere'deki FETÖ'cülere korku saldı İngiltere hükümeti Türkiye'nin FETÖ'den aradığı ve hakkında yakalama kararı bulunan Akın İpek için ev hapsi kararı, Akın ile İngiltere'ye kaçan 5 FETÖ'cüyü korkuttu.

5 Kedicik Damla Pamir hakkında karar çıktı Adnan Oktar'ın yayınlarında sapkın düşüncelerine peygamberi bile alet etmekten geri kalmayan kediciklerden Damla Pamir tutuklandı.

6 Adnan Oktar'ın ilk ifadesi Aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu söyleyen Adnan Oktar'ın lüks villasından çıkan bir yastığın fiyatı bile 3 bin lira seviyesindeydi.