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DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ'a yürütülen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

AA | 19.07.2018 - 20:39..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına faaliyette bulunduğu ve sansasyonel eylem hazırlığında oldukları istihbaratı alınan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

16 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Söz konusu soruşturma kapsamında, 4 Temmuz'da Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye'de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, U.B, B.S, A.D, L.T. ve S.K'yı gözaltına aldı.

SEDA D. DE GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan şüphelilerden S.K'nın, örgütün sözde sorumlularından olan ve Irak'ta öldürüldüğü açıklanan Ebu Ömer El Şişani kod adlı Tarkan Batıraşvili'nin eşi Seda D. olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, B.S, U.B, L.T. ve Seda D. tutuklanırken, A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı

DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı

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