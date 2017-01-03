taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.949
USD
3,5892
EURO
3,7280
ALTIN
132,52
PETR
58,0300

DEAŞ operasyonunda bir polis gözaltına alındı

Siirt’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda bir polis gözaltına alındı.

DHA | 03.01.2017 - 15:28
  1. Haberler
  2. İç Haber

DEAŞ

Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ lehine paylaşımlarda bulunduğu belirlenen bir polis memuruna yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan polis, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DBP’Lİ YÖNETİCİLERİN DE BULUNDUĞU 5 KİŞİYE GÖZALTI

Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütüne yönelik bazı ev ve adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında DBP Siirt il yöneticilerinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

257
Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

60
Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

348
Barbaros Şansal ifade verdi

Barbaros Şansal ifade verdi

261
Gültekin Avcı Cumhurbaşkanına hakaretten hakim karşısında

Gültekin Avcı Cumhurbaşkanına hakaretten hakim karşısında

119
Memurun zamlı maaşları belli oldu

Memurun zamlı maaşları belli oldu

231
Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM