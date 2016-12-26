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DEAŞ patlayıcıları taşların içinden çıktı

Terör örgütü DEAŞ'ın, El Bab'daki bombalı saldırılarda patlayıcılara "doğal görünüm" verdiği tespit edildi.

AA | 26.12.2016 - 23:17
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Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'dan kaçmaya çalışan en az 30 sivil, dün DEAŞ terör örgütünün mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Mayın ve el yapımı patlayıcı kullanarak harekete duyarlı sensörler ile çok sayıda tuzak hazırlayan teröristler, el yapımı patlayıcıları arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle ederek doğal görünüm sağlıyor.

DEAŞ patlayıcıları taşların içinden çıktı

113 DEAŞ HEDEFİ YOKEDİLDİ

Harekatın 125'inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın kontrol altına alınmasına yönelik harekat başarıyla devam ediyor. Gün içinde yaşanan çatışmalarda iki muhalif yaralanırken, DEAŞ terör örgütünce kullanılan bir uçaksavar mevzisi imha edildi.

Terör örgütü DEAŞ'a ait 113 hedef ateş altına alınarak, teröristlerin kullandığı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları kullanılamaz hale getirildi.

DEAŞ patlayıcıları taşların içinden çıktı

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