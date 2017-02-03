DEAŞ propagandası yapan 9 şüpheli serbest bırakıldı

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 18 Ocak günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Sosyal medya üzerinden örgüt propagandasını yaptığı ileri sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkan 10 kişiden 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün Suriye ve Irak'taki diğer örgüt üyeleriyle de sık sık temasa geçtikleri iddia edildi.

Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.