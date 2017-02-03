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DEAŞ propagandası yapan 9 şüpheli serbest bırakıldı

Konya'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı.

03.02.2017 - 08:54
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Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 18 Ocak günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Sosyal medya üzerinden örgüt propagandasını yaptığı ileri sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkan 10 kişiden 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün Suriye ve Irak'taki diğer örgüt üyeleriyle de sık sık temasa geçtikleri iddia edildi. DEAŞ propagandası yapan 9 şüpheli serbest bırakıldı

Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DEAŞ propagandası yapan 9 şüpheli serbest bırakıldı

 

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