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DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

Fransa'nın güneyindeki Trebes kasabasında süpermarkette yaşanan DEAŞ saldırısında, rehine krizine polis memuru Arnaud Beltrame kahramanlığıyla damga vurdu.

Haber Merkezi | 25.03.2018 - 10:41..
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DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

Fransa'da Cuma günü gerçekleştirilen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlılığı ortaya çıkan saldırıya ilişkin ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Süpermarketin etrafı polis tarafından çevrildiğinde, polis memuru Beltrame gönüllü olarak bir kadın rehinenin yerine geçme teklifinde bulundu. Telefonu açık bir halde masanın üzerine bırakan Beltrame konuşmaların dışarıdaki polisler tarafından dinlenmesini sağladı.

DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

POLİS MEMURU KENDİNİ FEDA ETTİ

DEAŞ bağlantılı 26 yaşındaki Fas asıllı saldırganın üç kişiyi öldürdüğü saldırıda, polisin düzenlediği operasyonda Fransız bir emniyet memurunun kahramanlığı saldırıdan günler sonra ortaya çıktı. Rehinelerin serbest bırakıldığı sırada polis memuru kendini feda ederek DEAŞ'lı saldırgana rehine olmayı kabul etti.

DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

Gönüllü olarak bir kadın rehinenin yerine geçen polis memuru, yanındaki telefonunu açık bir halde masanın üzerine bırakarak saldırganın konuşmalarının dışarıdaki polisler tarafından dinlenmesini sağladı.

Silah sesleri geldiği anda polis içeri operasyon yaparak teröristi etkisiz hale getirdi. Vurularak yaralanan Beltrame hastanede hayatını kaybetti.

DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN TEBRİK

Beltrame'in vefatını sosyal medya üzerinden duyuran Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, "Arnaud Beltrame, vatanı uğruna hayatını kaybetti. Fransa onun kahramanlığını, cesaretini ve kendisini feda etmesini asla unutmayacak" ifadelerini kullandı.

DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

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