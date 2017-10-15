DEAŞ Sina Yarımadası'na saldırdı

Mısır Silahlı Kuvvetleri Resmi Sözcüsü Temir er-Rifai tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sina Yarımadası’nın kuzeyindeki El-Gavadis bölgesindeki kontrol noktasında yapılan silahlı saldırıda 6 askerin öldüğü belirtildi.

Teröristlere verilen karşılık sonucu 24’ünün etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, iki kamyonetin de imha edildiği kaydedildi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği bildirildi.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor.



Ülkenin kuzeyindeki Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.