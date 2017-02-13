DEAŞ soruşturmasında FETÖ izi

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlendi.
TELEFONLAR İNCELENDİ
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan R.H. ve S.Ş'nin kullandığı cep telefonu hatlarında inceleme yapıldı.
İncelemeler sonrasında iki şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
DEAŞ terör örgütüne yardım niteliğinde eylemlerde bulunan şüphelilerin, sosyal paylaşım sitelerinden de örgütü destekleyen paylaşımlarda bulundukları belirlendi. Şüphelilerin gözaltındaki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.