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DEAŞ şüphelilerinden ByLock çıktı

Bingöl'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin telefonundan ByLock çıktı.

13.02.2017 - 15:00
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DEAŞ şüphelilerinden ByLock çıktı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan R.H. ve S.Ş'nin kullandığı cep telefonu hatlarında inceleme yapıldı.

FETÖ'NÜN PROGRAMI BULUNDU

İncelemeler sonrasında iki şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA DEAŞ'I ÖVDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

DEAŞ terör örgütüne yardım niteliğinde eylemlerde bulunan şüphelilerin, sosyal paylaşım sitelerinden de örgütü destekleyen paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

Şüphelilerin gözaltındaki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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