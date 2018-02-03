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DEAŞ şüphelisi olarak alınan 5 kişi serbest kaldı

Karaman'da gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 03.02.2018 - 00:47..
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Terör operasyonu kapsamında, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle Karaman'da gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ şüphelisi olarak alınan 5 kişi serbest kaldı


YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI KONULDU

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ocak tarihinde Karaman merkezli Konya ve Mersin’de silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında M.Y., R.T., ve M.Y. Karaman’da, R.S. Konya’da, A.T. ise Mersin’de gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığında sorgu işlemleri tamamlanan 5 zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme zanlıları adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağı koyarak serbest bıraktı.

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