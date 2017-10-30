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DEAŞ üyelerinin ifadelerini uzmanlar alacak

Bombalı saldırı için planlarını eyleme geçirme sırasında yakalanan 4 DEAŞ militanının hücre evleri incelendi.

30.10.2017 - 02:56
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AVM'nin otoparkına bombalı bir araç ve motosiklet bırakırken biri yaralı yakalanan 2'si kadın 4 DEAŞ'lı teröristin ifadelerini uzmanların alacağı ifade edildi.

DEAŞ üyelerinin ifadelerini uzmanlar alacak

HÜCRE EVLERİ İNCELENDİ

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, önceki gün Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak kaçmaya çalışırken birisi vurularak yakalanan Mücahit Ş, Can Y, Sezgen P. ve Hatice Y’nin yaşadıkları hücre evlerinde inceleme yapıldı.

Şüphelilerin 27 Ekim'de önce yangın çıkarıp sonra patlatmaya çalıştığı Esenyurt’taki hücre evinde yapılan aramada, 4 mutfak tüpü, 2 bidon kimyasal madde, 2 bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat, demir bilye ve bomba yapımında kullanılan düzenek bulunduğu öğrenildi. Aynı şekilde yakılıp patlatılmaya çalışılan Arnavutköy’deki hücre evinde ise 25 mutfak tüpü, 2 bidon kimyasal madde, 2 bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat ve demir bilye ile bomba yapımında kullanılan düzenek ele geçirildiği ifade edildi.

Alışveriş merkezinin otoparkına bırakılan bombalı araç ve motosiklette ise amonyum nitrat ve bilye ile güçlendirilmiş bomba düzeneğinin yanı sıra 4 sırt çantalı canlı bomba yeleği, 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildiği kaydedildi.

DEAŞ üyelerinin ifadelerini uzmanlar alacak

SİLİKON VE PUDRA DA KULLANMIŞLAR

Şüphelilerin bombalı aracı hazırladıktan sonra gelen talimat üzerine, kaldıkları evi terk ettikleri ve evlerde düzenekler kurarak, yangın ve sonrasında meydana gelecek patlamayla evdeki delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin iki evde kurdukları bomba düzeneklerinin patlatılması sırasında şiddeti artırmak için evdeki boşlukları silikonla kapattığı ve odaların köşelerine pudra şekeri döktüğü belirlendi.

DEAŞ üyelerinin ifadelerini uzmanlar alacak

İFADELERİ UZMANLAR ALACAK

Şüphelilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bombalı saldırı gerçekleştirip daha sonra farklı noktalarda canlı bomba saldırısı yapmayı hedeflediği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Emniyetteki ifade işlemleri henüz başlamayan 4 şüphelinin ifadelerinin ilerleyen günlerde uzman ekiplerce alınacağı belirtildi.

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