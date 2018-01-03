DEAŞ'a katılan kadın, çocuklarıyla teslim oldu

Bakan Soylu: Kimse bizim geleceğimizi zehirleyemez

1 Milli Takım, İran'la maç yapacak A Milli Futbol Takımı en geç mayıs ayının son haftasında İran'la hazırlık maçı yapılması için prensip anlaşmasına vardı.

2 10 hakim ve savcı göreve iade edildi ByLock mağduru olan 10 hakim ve savcıyı, Hakimler ve Savcılar Kurulu mesleğe geri kabul etti.

3 Devletin zirvesinden Destici'ye geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Mustafa Destici'yi arayarak BBP binasındaki yangın için geçmiş olsun dileklerini iletti.

4 İshak Paşa Sarayı beyaz giysisini giydi Ağrı Doğubayazıt'ta bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, karlar içinde objektiflere yansıdı.

5 Neden ilişkilerimiz mutlu sürmüyor İlişki ve Evlilik Danışmanı Yeşim Varol, ilişkilerimizi sürdürürken neden mutlu olamadığımızı yazdı.

6 Destici, Genel Merkez'de çıkan yangınla ilgili konuştu BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti binasında çıkan yangınla ilgili: "Emniyet araştırma yapıyor, net açıklama daha sonra yapılacak" dedi.