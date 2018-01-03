taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.052
USD
3,7723
EURO
4,5301
ALTIN
159,58
PETR
67,3400

DEAŞ'a katılan kadın, çocuklarıyla teslim oldu

Türkiye'den Suriye'ye geçip DEAŞ'a katılan Z.K. isimli kadın, Kilis'e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

DHA | 03.01.2018 - 17:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber

deaş

Ailesinin Bingöl'de bulunduğu belirtilen Z.K. isimli kadın, bir süre önce 2 çocuğuyla birlikte Türkiye'den Suriye'ye geçerek terör örgütü DEAŞ'a katıldı.

TESLİM OLDU

Güvenlik güçlerinin DEAŞ üyeliği'nden aradığı ve örgüt adına Suriye'de faaliyetlerde bulunduğu belirlenen kadın, 2 çocuğuyla birlikte Suriye sınırındaki Kilis'teki bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Kadın ve çocukları, ailesinin yaşadığı ve savcılık tarafından arandığı Bingöl'e gönderildi. Bingöl'de mahkemeye çıkarılan kadın, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlginizi Çekebilir
10 hakim ve savcı göreve iade edildi
ByLock mağduru olan 10 hakim ve savcıyı, Hakimler ve Savcılar Kurulu mesleğe geri kabul etti.
İshak Paşa Sarayı beyaz giysisini giydi
Ağrı Doğubayazıt'ta bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, karlar içinde objektiflere yansıdı.
Ankara BBP Genel Merkezi'nde yangın
Ankara'da Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nin bulunduğu binada yangın çıktı.
Manavgat sele teslim oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki aşırı yağışlar sonucu Manavgat ırmağı taştı, birçok iş yerini su bastı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da hükümete destek gösterileri başladı

İran'da hükümete destek gösterileri başladı

172
Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

103
Bakanlık hesapladı: Zam maaşlara nasıl yansıyacak

Bakanlık hesapladı: Zam maaşlara nasıl yansıyacak

181
ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

184
2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu

2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu

138
CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

196
Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

256
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM