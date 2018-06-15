taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7373
EURO
5,4766
ALTIN
197,83
PETR
75,8400

DEAŞ'a MİT destekli operasyon

İzmir'de Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

AA | 15.06.2018 - 09:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber

DEAŞ'a MİT destekli operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ üyeleriyle irtibatlı bazı kişilerin, örgütün propagandasını yaparak eleman kazandırdığı, finansal destek sağladığı bilgisi üzerine tespit edilen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah Menemen, Bornova, Buca ve Karabağlar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.  Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emniyet'in insansız hava aracı Çağatay görev başında

Emniyet'in insansız hava aracı Çağatay görev başında

51
Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar

66
Devlet Bahçeli'den Jandarma Teşkilatına kutlama mesajı

Devlet Bahçeli'den Jandarma Teşkilatına kutlama mesajı

49
Diyarbakır’da suikast hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Diyarbakır’da suikast hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

64
Kuantum ile süper güvenli internet dönemi başlayacak

Kuantum ile süper güvenli internet dönemi başlayacak

27
The Shining'in devamı Doctor Sleep’in başrolü belli oldu

The Shining'in devamı Doctor Sleep’in başrolü belli oldu

2
Dokunulmaz denilen İngiliz uyuşturucu baronu yakalandı

Dokunulmaz denilen İngiliz uyuşturucu baronu yakalandı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM