DEAŞ'a MİT destekli operasyon

1 Ali Koç: Aykut Hoca'dan başka yerli hocayla çalışmayız Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aykut Kocaman'la görüştük ve eğer yerli hocayla devam edersek bu Aykut Hoca olacaktır." dedi.

2 Solungaçları olan adamın sıra dışı öyküsü: Su Adamı Yalnızca “Profesör Dowell’in Başı” ve “Ket Yıldızı” kitaplarının Türkçeye çevrildiği ünlü Rus bilimkurgucu Aleksandr Belyaev’in başyapıtı Su Adamı, İthaki Yayınları’nın Bilimkurgu Klasikleri dizisinin 21. kitabı olarak ilk kez Türkçede.

3 İstanbul'a güreş lisesi açıldı Türkiye'de ilk kez Sivas'ta faaliyete geçirilen güreş lisesinin ikincisi İstanbul'da hayata geçirildi.

4 Havuzda oluşan enfeksiyonlardan korunma yolları Yüzme havuzları, sıcak ve nemin etkisiyle bazı enfeksiyonların yayılımını kolaylaştırır.

5 Fuego Yanardağı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda yaşanan patlamalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 114'e çıktı.

6 Ünlü Rus kadın bloggerlar Samsun'u tanıtıyor Ünlü Rus kadın bloggerlar Samsun'u tanıtıyor