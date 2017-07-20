DEAŞ'ın 'Adana emiri' tutuklandı

Geçen hafta Konya'nın Meram İlçesi'nde polisin gerçekleştirdiği operasyonda ölü olarak ele geçirilen Adanalı Furkan Turkan ile Müslüm Ceylan'ın, örgütün 'Meydan Grubu' üyesi olduğunu belirlenince, Adana'daki bağlantıları da araştırıldı.

Merkez Seyhan İlçesi'nde belirlenen 10 adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle şok baskın yapan polisler, koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlerde girdi. Yapılan baskınlarda sözde Adana emiri olarak bilinen Ebubekir Manaz ile Abdülkerim Ürek, Ali Yosunkaya, Mehmet Ali Akkoyun, Devran Ersü gözaltına aldı.

ÖRGÜTE ÜYE KAZANDIRIYORLARDI

Örgüt üyelerinin özellikle kuran kurslarında dini sohbetler düzenleyerek örgüt propagandası yapıp DEAŞ'a eleman kazandırdıkları saptandı. Emniyetteki sorgularının adliyeye sevk edilen Ebubekir Manaz, Abdülkerim Ürek, Ali Yosunkaya ve Mehmet Ali Akkoyun tutuklanırken, Devran Ersü ise ev hapsi ile serbest bırakıldı.

Öte yandan Konya'daki operasyonda öldürülen 2 DEAŞ'lının ise Adana'da toprağa verildiği öğrenildi.





