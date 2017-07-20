taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.609
USD
3,5267
EURO
4,0671
ALTIN
140,54
PETR
49,6400

DEAŞ'ın 'Adana emiri' tutuklandı

Adana'da yapılan operasyonda yakalanan Ebubekir Manaz'ın terör örgütünün sözde Adana emiri olduğu belirtildi.

20.07.2017 - 10:00
  1. Haberler
  2. İç Haber

Geçen hafta Konya'nın Meram İlçesi'nde polisin gerçekleştirdiği operasyonda ölü olarak ele geçirilen Adanalı Furkan Turkan ile Müslüm Ceylan'ın, örgütün 'Meydan Grubu' üyesi olduğunu belirlenince, Adana'daki bağlantıları da araştırıldı.

DEAŞ'ın 'Adana emiri' tutuklandı

Merkez Seyhan İlçesi'nde belirlenen 10 adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle şok baskın yapan polisler, koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlerde girdi. Yapılan baskınlarda sözde Adana emiri olarak bilinen Ebubekir Manaz ile Abdülkerim Ürek, Ali Yosunkaya, Mehmet Ali Akkoyun, Devran Ersü gözaltına aldı.

ÖRGÜTE ÜYE KAZANDIRIYORLARDI

Örgüt üyelerinin özellikle kuran kurslarında dini sohbetler düzenleyerek örgüt propagandası yapıp DEAŞ'a eleman kazandırdıkları saptandı. Emniyetteki sorgularının adliyeye sevk edilen Ebubekir Manaz, Abdülkerim Ürek, Ali Yosunkaya ve Mehmet Ali Akkoyun tutuklanırken, Devran Ersü ise ev hapsi ile serbest bırakıldı.

DEAŞ'ın 'Adana emiri' tutuklandı

Öte yandan Konya'daki operasyonda öldürülen 2 DEAŞ'lının ise Adana'da toprağa verildiği öğrenildi.

DEAŞ'ın 'Adana emiri' tutuklandı

DEAŞ'ın 'Adana emiri' tutuklandı

İlginizi Çekebilir
Karaman'da trafik tartışmasında motosikletini yaktı
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet, kullanılamaz hale geldi.
Eski sevgilisi intihara kalkışınca sinir krizi geçirdi
Adana'da 19 yaşındaki Ayşegül B., kendinden ayrılmak isteyen erkek arkadaşının kardeşine intihar mesajı gönderip ilaç içti.
Korkuluklardan atlayan çocuğun koluna demir saplandı
Niğde'nin İlhanlı Mahallesi'ndeki bir Kuran kursunun bahçesinde oyun oynayan Enes Canbaz, bahçe duvarından atlamaya çalıştı.
Motosiklet sürücüsü iki aracın arasında sıkıştı
İstanbul'da iki aracın arasında kalan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Harun Kolçak'ın son paylaşımı

Harun Kolçak'ın son paylaşımı

38
Mauricio Isla İstanbul'a geldi

Mauricio Isla İstanbul'a geldi

21
FETÖ ABD'nin terör raporunda

FETÖ ABD'nin terör raporunda

74
Yaşar Güler, komutanlara 15 Temmuz madalyası talep etti

Yaşar Güler, komutanlara 15 Temmuz madalyası talep etti

43
Bakanlık TSK'da FETÖ için özel birim kuruyor

Bakanlık TSK'da FETÖ için özel birim kuruyor

35
Teröristlere inat Türk bayrağı asan adam saldırıya uğradı

Teröristlere inat Türk bayrağı asan adam saldırıya uğradı

82
Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya: Haddinizi aşmayın

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya: Haddinizi aşmayın

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM