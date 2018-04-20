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DEAŞ'ın celladı Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ta eğitim veren ve esir alınan ÖSO üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır yakalandı.

DHA | 20.04.2018 - 17:51..
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İl Jandarma Komutanlığı, Fehed El Sacır'ın, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi'nde hücre evi oluşturduğunu belirledi.

Jandarmanın, hücre evine düzenlediği operasyonla Fehed El Sacır gözaltına alındı.

DEAŞ'ın celladı Kocaeli'de yakalandı

DEAŞ'ın celladı Kocaeli'de yakalandı VİDEO

DEAŞ'A GEÇİT YOK

Fehed El Sacır'ın jandarmadaki ifadesinde, elinde ÖSO askerinin başının bulunduğu, çevresinde öldüren askerlerin olduğu fotoğrafın kendisine ait olduğunu ve cellatlık yaptığını kabul ettiği öğrenildi.

Fehed El Sacır'ın 2015-2017 yılları arasında Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu, örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği ve kaçak yollarla geçtiği Şanlıurfa'dan Kocaeli’ye geldiği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmada işlemleri tamamlanan Fehed El Sacır adliyeye sevk edildi. Fehed El Sacır tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ'ın celladı Kocaeli'de yakalandı

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