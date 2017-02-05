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DEAŞ'ın El Bab valisi öldürüldü

TSK'nın düzenlediği hava harekatında DEAŞ'ın sözde El Bab valisinin öldürüldüğü bildirildi.

05.02.2017 - 10:46
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DEAŞ'ın El Bab valisi öldürüldü

Türkiye sınırının terör örgütlerinden temizlenmesi için, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında; terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan El Bab'a yönelik operasyonlar devam ediyor.

DEAŞ'A BÜYÜK DARBE

Bu kapsamda; bölgeye Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatında örgütün sözde El Bab valisi etkisiz hale getirildi.

EL BAB'DA ZAFER YAKIN

Kuşatma altına alınan El Bab'da; Türk askerinin desteğiyle çatışmalara giren ÖSO birlikleri, DEAŞ'a büyük kayıplar verdiriyor. Örgütün çatışmalarda verdiği kayıplardan dolayı bölgeyi terk etmesi an meselesi.

AYRINTILAR GELİYOR..

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