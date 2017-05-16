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DEAŞ'ın hain planı ortaya çıktı

DEAŞ'ın İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus gemilerine yönelik füzeli saldırı planladığı ortaya çıktı. Sahil güvenlik botları teyakkuza geçti.

16.05.2017 - 09:01
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DEAŞ'ın hain planı ortaya çıktı

İstihbarat birimleri, DEAŞ terör örgütünün İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus savaş gemilerine yönelik füze ve uzun namlulu silahlar ile saldırmayı planladığı bilgisini aldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Rusya - Türkiye arasındaki ilişkilerin hassas olması ve yeni bir gerginlik yaşanmaması için Boğaz güvenliği en üst seviyeye çekildi. İstanbul polisi DEAŞ'ın eylemlerine karşı bir dizi tedbirler aldı.

Yapılan operasyonlar ile birçok DEAŞ'lı terörist yakalanarak cezaevine gönderildi. İstanbul polisi Rus savaş gemisinin geçişi sırasında, karaya en yakın olduğu ve saldırı düzenlenebilecek 146 ayrı güvenlik noktası oluşturuldu.

DEAŞ'ın hain planı ortaya çıktı

POLİS HELİKOPTERİ DEVREDE

Rus gemilerinin her geçişinde bu güvenlik noktaları başta olmak üzere Boğaz'da kuş uçurtulmuyor. Her türlü saldırı ihtimali de göz ardı edilmiyor. Rus gemilerine 2 hücum bot eşlik ederken, polis helikopteri de havadan gemilere gözcülük yapıyor.

NÖBET TUTTULAR

Rus Donanması’na ait 158 borda numaralı “Caesar Kunikov” savaş gemisi, dün İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı. Savaş gemisinin geçişine Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Güvertesinde askerlerin nöbet tuttukları görüldü

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