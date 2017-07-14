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DEAŞ'ın hücre evine yapılan baskının ayrıntıları

Konya'da DEAŞ'ın hücre evine yapılan operasyonda öldürülen teröristlerden birinin daha önce PKK'ya üyelikten hapiste yattığı ortaya çıktı.

14.07.2017 - 07:03
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DEAŞ'ın hücre evine yapılan baskının ayrıntıları

Konya’da önceki gün terör örgütü DEAŞ’ın hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda öldürülen 5 teröristin Türk vatandaşları F.T.H., V.S., M.E.D., M.C. ve A.Y. olduğu belirlendi.

KENDİNİ İLAÇ MÜMESSİLİ OLARAK TANITMIŞ

Evi kiralayan ve hakkında yakalama kararı olan Ahmet Y.’nin, öldürülen teröristler arasında bulunmadığı ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ün haberine göre kayıplara karışan Ahmet Y.’nin emlakçıdan ev kiralarken kendisini ‘ilaç mümessili’ olarak tanıttığı belirtildi.

DEAŞ'ın hücre evine yapılan baskının ayrıntıları

Teröristlerden A.Y.’nin (26), çatı katında 12 kalıp halinde hazırlanmış 4 kilo TNT patlayıcıyı canlı bomba yeleğine yerleştirmek üzereyken öldürüldüğü öğrenildi.

PKK'YA ÜYE OLMAKTAN CEZAEVİNDE YATMIŞ

A.Y.’nin daha önce terör örgütü PKK’ya üye olmaktan cezaevinde hapis yattığı, açlık grevinde bulunduğu ve DEAŞ’lı teröristlerle tanışıp tahliye olduktan sonra bu örgüte katıldığı ortaya çıktı. Teröristlerden F.T.H. ile V.S.’nin DEAŞ’ın Suriye kamplarında eğitim aldığı, V.S., M.E.D. ve M.C.’nin haklarında DEAŞ üyesi olmak suçundan arama kararı bulunduğu belirlendi.

5 teröristin de yakın zamanda saldırı için Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığı saptandı.

GÖZALTI SAYISI 18 OLDU

Hücre evinde 5 Kalaşnikof tüfeğe ait bin 500 mermi de ele geçirildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Adana’da da Konya’daki çatışmada ölen 5 teröristle bağlantıları olduğu ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ'ın hücre evine yapılan baskının ayrıntıları

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