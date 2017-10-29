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DEAŞ'ın iki hücre evi çökertildi

Terör operasyonlarına devam eden emniyet ekipleri, İstanbul'da DEAŞ üyelerinin kullandığı iki hücre evini çökertti.

29.10.2017 - 04:56
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İstanbul emniyetinin titizlikle yürüttüğü terör operasyonunda Arnavutköy ve Esenyurt'ta daha önceden belirlenen iki eve baskın yapıldı.

DEAŞ'ın iki hücre evi çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklaya göre, önceki gün Arnavutköy ve Esenyurt'ta yangın çıkan iki ayrı evde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, metal bilye, çivi, vida, uzaktan kumanda, motor, elektronik devre, kablo ve pil gibi çeşitli malzemeler bulundu.

DEAŞ'ın iki hücre evi çökertildi

Bu kapsamda, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince hücre evini çökertmek ve teröristleri yakalamak için koordineli yapılan çalışmalarda, söz konusu adreslerde ikamet ettikleri belirlenen şahıslara ait bir araç ve motosikletin Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin açık otoparkında olduğu tespit edildi. Bomba yüklü olduğu anlaşılan araçla birlikte biri yaralı 4 DEAŞ'lı teröristi dün saat 16.00 sularında yapılan operasyonla yakalayan ekipler, iki hücre evini de çökertmiş oldu.

DEAŞ'ın iki hücre evi çökertildi

Bu arada, araç ve motosiklet üzerinde yapılan incelemede, uzaktan kumanda düzeneği olan el yapımı patlayıcılar, sırt çantalı el yapımı patlayıcı bulunan canlı bomba yelekleri, 2 silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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