DEAŞ’ın istihbaratçı celladı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Mart günü terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti operasyon başlattı.

Yapılan operasyonda 1’i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Polis, yaptığı çalışmada, gözaltına alınan Read Hajji Osman (56) isimli şahsın Suriye’deki Rakka bölgesinde yumurta satan sade bir vatandaş kılığında DEAŞ adına istihbarat topladığını tespit etti.

AİLECEK DEAŞ'LI

Osman'ın ayrıca DEAŞ’ın cellatlığını yapmak suretiyle birçok infaza katıldığı belirlendi. 2 çocuğu ve eniştesinin de DEAŞ’a katıldığı, 1 eniştesinin de engelli çocuğuyla birlikte Tel-Abyad’da canlı bomba olarak kendini patlattığı saptandı. Read Hajji Osman’ın Suriye’de DEAŞ’ın zayıflamasının ardından kaçak yollardan Türkiye’ye giriş yapıp Adana’ya geldiği anlaşıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlı Osman'ın ifadesinde ise polisin tespitlerini kabul etmediği öğrenildi. Dün sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bir kadın hamile olduğu için emniyetten serbest bırakıldı. Volkan A. isimli zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, aralarında DEAŞ’ın istihbaratçısı ve celladı olan Osman ile birlikte 6 kişi tutuklandı.